У организатора "пирамиды" B2B Jewerly изъяли три автомобиля и вручили новое подозрение в мошенничестве (ФОТО)

Полиция по результатам проведения дополнительных следственных действий объявила организатору финансовой пирамиды B2B Jewerly Николаю Гонте и его супруге о подозрении в совершении мошенничества в крупных размерах (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Как указывают в пресс-службе Нацполиции, в настоящее время задокументированы мошеннические действия в отношении еще десяти граждан, потерявших более 5 миллионов гривен, которые они якобы "инвестировали" в ювелирный "бизнес" фигурантов.

В ходе обыска у организатора были изъяты три элитных транспортных средства, которыми пользовались члены преступной организации. Судя по фото, это BMW, а также внедорожники Toyota и Mercedes-Maybach GLS 600 – все черного цвета.

В целом Главное следственное управление Нацполиции с 2020 года, когда B2B Jewerly была разоблачена, установило 18 членов преступной организации, которые создали и обеспечивали функционирование в Украине финансовой пирамиды под прикрытием ювелирных магазинов.

Как работала финансовая пирамида B2B Jewerly

Организатором "инвестпроекта" считается упомянутый 56-летний уроженец Винницкой области, являвшийся и медийным лицом рекламной кампании "доходного бизнеса", куда гражданам предлагали вложить деньги и быстро разбогатеть. Фигурант позиционировал себя успешным ювелиром со своим производством.

На самом же деле он вместе с сообщниками покупал золотые и серебряные изделия у других ювелиров и продавал их через сеть своих магазинов по значительно завышенным ценам, предлагая выплатить кэшбэк вплоть до полной их стоимости.

Доверчивым людям также предлагали приобрести "подарочный сертификат", который должен был принести до 400% годовых. Организаторы финансовой пирамиды не заключали с гражданами никаких договоров, а следовательно – не имели юридических обязательств.

После покупки ювелирных изделий или сертификата граждане получали несколько денежных выплат, которые затем прекращались. Таким образом, потеряли свои средства, вложенные в ювелирное "производство", тысячи людей.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

В 2022 году следователи направили в суд обвинительные акты в отношении Гонты и пяти его подельников в совершении финансового мошенничества и отмывании имущества, полученного преступным путем.

В 2023 году в суд направлены обвинительные акты в отношении него и шести участников относительно создания, руководства преступной организацией, а также участия в ней, совершения мошенничества в крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделки документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.

На все недвижимое имущество членов организации – квартиры, дома, в том числе на остров в левобережной части Киева, а также элитные автомобили, банковские счета и ювелирные изделия были наложены аресты.