СБУ заблокировала финансовую пирамиду: чем известна B2B Jewerly и как собрала $250 млн

Служба безопасности Украины в четверг, 27 августа, сообщила о блокировке деятельности организованной преступной группы, участники которой организовали финансовую пирамиду. Мошенническая структура работала с начала прошлого года, привлекла больше 600 тысяч украинцев и примерно $250 млн инвестиций. О какой конкретно организации идет речь в СБУ не сообщили, но на одной из фотографий со следственных действий видны сертификаты известной сети B2B Jewerly.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, чем известна эта организация и какие претензии к ней есть у профильных органов.

Впервые история B2B Jewerly громко прозвучала в медийном поле после февральского расследования издания "Лига.Финансы". Журналисты стали частью многотысячной сети вкладчиков и попытались выяснить, каким образом ее магазины доплачивают за покупку ювелирных изделий, приторговывая при этом сертификатами разного номинала. Тогда оказалось, что в Министерстве юстиции не зарегистрировано такое юридическое лицо, как B2B Jewelry — под этим брендом работала сеть фирменных магазинов ювелирного завода "Шарм" (расположен в Винницкой области).

Основателем проекта оказался и владелец завода Николай Гонта, который создал в 1999 году ювелирную мастерскую. В августе 2018 года руководство "Шарма" придумало необычный формат торговли — открыв в Ладыжине (городок, где было расположено производство) первый магазин B2B Jewelry, они начали продавать "ювелирку" с возвратом средств в 130%. При этом в сети не объясняли, как при покупке украшений на 1000 грн они возвращали 1300. Вскоре появился и главный продукт — сертификаты, которые, в теории, должны были проносит их покупателям пассивный доход в размере 200-300% годовых.

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В середине 2019 года проект начал расти — магазины B2B появились в большинстве крупных городов Украины, а также в России и Казахстане. В начале 2020 года схема оставалась примерно той же — при покупке ювелирных изделий клиент получал кэшбек в размере 104%. Опять же, при покупке кольца за 1000 грн человека оно доставалось бесплатно и даже с доплатой в 40 грн. Всю сумму делили на 52 платежа и возвращали в течении года на любую банковскую карту. В сети объяснили это тем, что их продукция дороже, чем у конкурентов, но не дали ответа на главный вопрос: в чем экономической обоснование кэшбека, который больше суммы покупки?

Другим ключевым товаром стали сертификаты. Представители B2B прямо сравнивали их с банковскими депозитами — в любой момент за них можно было получить изделие из золота или серебра. Но в этом случае клиент терял возможность воспользоваться их главной функцией — пассивным доходом. В B2B Jewelry обещали до 8% в неделю от потраченной на сертификат суммы или больше 400% годовых. В условиях, когда доходность банковских депозитов колебалась в районе 10-12%. Выплаты по сертификату проводились каждую неделю, а существовали они самых разных номиналов — от тысячи до 27 тысяч гривен. То есть, купив своеобразный вексель на 1000 грн можно было рассчитывать на бонусные 80 грн каждую пятницу. Но в этом "документе" легко было заподозрить хитрую махинацию. Вместе с сертификатом человек получал чек на листе А4, на котором стояло две печати: "Ювелирного салон B2B", которого нет в реестре Минюста и компании Alliance Communitu Group S.L о которой ничего не знает Google. Сумма выплат, доходность, лицо выдавшее сертификат или подробные условия инвестирования на этих "документах" указаны не были.

Более того, все деньги нужно было заплатить наличными в кассе. Сеть не работала с банковскими терминалами. И все что нужно было для оформления — номер телефона и банковской карты.

Схема эта работала по принципу сетевого маркетинга — компания стимулировала своих "инвесторов" привлекать новых клиентов. Каждый был финансово мотивирован сагитировать на покупку сертификатов своих родственников и знакомых. За это участникам системы полагались бонусы — от 8 до 19% за человека. Была в организации и своя система рангов, насчитывавшая 24 позиции: новички, менеджеры, наставники, мастера, директора и, самый высокий уровень, диамант.

Вскоре после первого текста, журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видео, как из магазинов компании выносят полиэтиленовые мешки, предположительно с деньгами. "Раз в день набирается пакет и пяток ребят сопровождения идут выносить "мусор". "Мусор" вывозят на новеньком "крузаке". Их там под магазинами крутится несколько, все куплены осенью прошлого года. Я так понимаю, они оформлены на "золотых директоров" из Ладыжина и Киева", — рассказал Бигус.

Через две недели после этого, 24 марта 2020 года, основатель проекта Николая Гонта заявил, что B2B Jewelry "ставится на паузу". "Что такое пауза: останавливается все — ввод, вывод. На балансе все сохраняется, никуда не денется. Это мои обязательства перед вами, я их выполню. Но нужно подождать. Если вы волнуетесь, не верите в наш проект — с завтрашнего дня я даю возможность отоварить сертификат. Как это будет происходить: это будет онлайн "отоварка", Новая Почта… Вам придет по адресу продукт. Все что вам нужно — это сделать заявку. В личном кабинете будет соответствующая кнопка, колл-центр принимает заявки", — отметил он.

Реанимировать деятельность Гонта пообещал с окончанием карантина. А уже через месяц сеть запустила свою собственную цифровую валюту (якобы обеспеченную чистым биржевым золотом 999 пробы) и... политическую партию! В сообщении на официальной сети компании говорилось: "Еще одна хорошая новость — 13 апреля была зарегистрирована партия "Живите в достатке" с главой правления Николаем Петровичем Гонтой".

По данным OpenDataBot, эта партия существовала с 2015 года: сначала под названием "Украинский народный блок", а потом, 13 марта 2020-го, была переименована в "Живите в достатке". Отметим, что это лозунг B2B Jewelry, которым сотрудники магазинов провожают посетителей.

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С конца апреля об организации начали говорить представители профильных финансовых органов. Высказалась, например, заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Она отметила — новый закон о финансовом мониторинге, который вступил в силу 28 апреля, поможет в судебных тяжбах с подобными компаниями.

"B2B Jewelry нарушила все законы, какие только можно. Это финансовая пирамида, которая не имеет никакой лицензии. В соответствующие органы уже направлена информация о деятельности этой компании. Я надеюсь, что она не возобновит свою деятельность после карантина", — заявила Рожкова.

Спустя некоторое время Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предположила, что B2B Jewelry может оказаться "скам-проектом" или сомнительным финансовым проектом, у которого есть признаки незаконного завладения средствами инвесторов.

"Проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта", — отметили в Нацкомиссии.

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Также в НКЦБФР заявили, что у сертификатов есть признаки облигаций, а значит компания, выпускающая их, должна была обратиться в комиссию для регистрации выпуска облигаций до начала продаж инвесторам, чего сделано не было. Тогда же Нацкомиссия обратилась по этим фактам в правоохранительные органы.

И это был не первый раз, когда действующими лицами заинтересовались силовики. Например, еще в 2013 году на заводе Шарм, а также в доме семьи Гонта, СБУ провела обыски по делу о так называемом "турецком золоте". Владельцы завода подозревали в сбыте контрабанды: его завод якобы занимался перебивкой проб на ювелирных изделиях, а фирменные магазины — реализацией продукции "неизвестного происхождения". Однако всего суд закрыл дело из-за сроков давности. Кроме того, в 2019 году суд, с легкой руки Генпрокуратуры, арестовал банковский счет благотворительного фонда "Зимородок" жены Гонты из-за сомнительных операций — они проводились по нему с деньгами вкладчиков B2B Jewelry. Опять же, в начале 2020 года суд снял арест с этого счета.

В конце весны появились и негодующие вкладчики — у магазина B2B Jewelry в Харькове клиенты добивались требовали закрыть его и вернуть денег. По словам людей, они стали жертвами "финансовой пирамиды". Конфликт оказался относительно длительным — несколько дней вкладчики приходили под магазин, а, по словам активистов, вскоре наткнулись на сопротивления якобы "спортсменов из Винницы", которые перестали пускать людей внутрь. В Харьковской полиции отметили, что к правоохранителям обратились продавщицы ювелирного магазина, а на место происшествия следственно-оперативная группа. Параллельно в полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестный в магазине завладел его денежными средствами. В тоже время, в магазине сети на проспекте Победы в Киеве журналистам сообщили, что они работают в обычном режиме и продолжают выплаты. Более того, в начале августа Николай Гонта пообещал, что уже совсем скоро откроются все филиалы компании в Казахстане, а также будут открыты новые магазины.

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Но в четверг, 27 августа, на сайте СБУ появилось сообщение о блокировании противоправной деятельности организованной преступной группировки. "В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", — говорится в заявлении.

Одно из фото, сделанных в ходе оперативных действий. Справа заметны характерные для B2B сертификаты. Источник: пресс-служба СБУ

Сертификат и чек, который выдавали клиента сети. Фото: Лига.Финансы

Фигурантам сообщили о подозрении по статьям "Мошенничество с финансовыми ресурсами" (штраф до 170 тысяч грн) и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" (лишение свободы от 8 до 15 лет). Но, несмотря на то, что на одной из фотографий с оперативных мероприятий СБУ видны сертификаты сети B2B Jewelry, а также один из ювелирных магазинов, официальных заявлений компания пока не сделала. В последней же записи на официальной странице в Facebook говорится о слушании пении птиц, детском смехе и серьгах.