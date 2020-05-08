Украинцев предостерегают от инвестирования в сомнительный проект B2B Jewelery

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает потребителей финансовых услуг в Украине относительно инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение деньгами инвесторов.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Указано, что данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты ее выдавшего лица.

"Непосредственно B2B Jewelery не является названием конкретного юридического лица, следовательно, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам, по привлеченным деньгам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта", — говорится в сообщении.

В связи с этим НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства Украины.

"Подарочные сертификаты B2B Jewelry имеют признаки облигаций — долговых ценных бумаг, поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами денег, определяют отношения займа между владельцем такого сертификата и его эмитентом в лице B2B Jewelry, и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный сертификатом срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход. Эмитент в лице B2B Jewelry должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого не было сделано", — отметили в регуляторе.

При этом там напомнили, что соответствующую деятельность по привлечению денег населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии.

"После введения на территории Украины карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать деньги в цифровые активы — "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР, несут те же угрозы потери денег инвесторами, что и сомнительные подарочные сертификаты проекта", — предупредили в Нацкомиссии.

Известно, что НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности.

В то же время отмечается, что в связи с отсутствием идентификации и полномочия по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry. Комиссия отмечает, что инвестирование в данный проект создает значительные риски потери инвестированных денег для инвесторов.

"Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои деньги! Обо всех случаях невыполнения обязательств проекта B2B Jewelry просим сообщать на электронный ящик office@nssmc.gov.ua", — резюмировали в ведомстве.

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