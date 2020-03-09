Любителей украсть деньги с чужих платежных карт стало в два раза меньше — НБУ

В 2019 году убытки от незаконных действий с платежными картами в Украине существенно уменьшились, по сравнению с 2018 годом.

Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков, держателей платежных карточек и торговцев от незаконных действий / сомнительных операций с платежными картами за 2019 год, полученная Национальным банком Украины (НБУ).

По информации регулятора, за прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году — 0,0092%, в 2017 году — 0,0077%).

То есть, на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 грн приходилось на незаконные действия или сомнительные операции, что вдвое меньше, чем в позапрошлом году.

В среднем, поданным НБУ, на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2,1 тысячи грн, что на 16% меньше чем в 2018 году (2,5 тысяч грн).

В общей сложности, количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть — до 71,9 тысяч случаев (в 2018 году — 105,5 тысяч).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходило в интернете, где зафиксировано 41,4 тысяч случаев (58% от общего количества).

В то же время, по сравнению с 2018 годом, этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с тем, в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

"Социальная инженерия остается самым популярным методом мошенничества прошлом году для осуществления незаконных действий с платежными картами или их реквизитами мошенники чаще всего использовали метод социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они провозгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды и пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников", — сообщили в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или Национального банка (например, службы безопасности) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что ни его представители, ни представители коммерческих банков никогда не звонят с подобными просьбами и не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан информацию о платежных карточек, персональных данных и средств на счетах. Ни в коем случае следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код) и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное. С целью предотвращения и противодействия мошенничеству Национальный банк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений — обращаться в банк-эмитент платежной карты, контролировать платежи и переводы, а также проверять состояние своих счетов. Кроме того, следует применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек, прежде всего в сети Интернет, и пользоваться услугами sms-информирование о совершенных операциях — подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк Украины планирует усилить права пользователей банковских карт, для чего установить дополнительные требования о случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились.