Как могут ограбить в интернете: в киберполиции назвали популярные схемы воровства денег

Сумма материальных убытков в криминальных производствах, начатых по признакам мошеннеческих действий, которые сделаны с использованием информационных технологий составляет 25,5 млн грн. Об этом сообщили в Киберполиции на запрос Retailers.ua.
Сумма возмещенных убытков, с учетом наложенного ареста или изъятого имущества, составляет 12,5 млн грн.
Киберполиция не ведет отдельной статистики мошенничества в интернете. Но отмечает наиболее популярные схемы воровства денег, которые используют мошенники при помощи интернета:
- "Фишинг" — отсыл фейковых (мошеннических) электронных писем с вредоносным программным обеспечением, для получения информации о платежных инструментах пользователя, их логинов и другой персональной информации.
- "Вишин" – использование мобильной связи с целью украсть персональные и платежные данные. Когда мошенники под видом сотрудников банка, кредитных учреждений, работников правоохранительных органов и госучреждений пытаются узнать эти данные.
- Использование банковских карт и платежных систем, в том числе заем денег у финансовых организаций. Чаще всего это происходит после отправки или размещения в интернете копий своих документов или платежных карт (счетов).
- Ненастоящие (фейковые) интернет-магазины, которые продают несуществующий товар и просят предоплату.
- Имитация реализации товаров или услуг через интернет-аукцион, виртуальные доски объявлений.
- Имитация выиграша в лотерею или призов. Пользователь получает письмо на электроный ящик, смс-сообщение или телефоный звонок от кого-то, кто утверждает, что он сотрудник госучреждения или представитель известной организации и сообщает жертве, что она выиграла большую сумму денег или приз. Мошенник входит в доверие и поясняет, что для того, чтобы забрать выигрыш необходимо сначала перевести небольшую сумму денег для оплаты налога на товар или сбор на оформление документов.
- Ненастоящие сервисы для перевода денег или пополнения мобильных телефонов.
С целью предотвращения мошеннических действий в интернете, Департамент Киберполиции на базе ресурса cyberpolice.gov.ua создал площадку Stop Fraund — на которой можно проверить мошеннический ли интернет-ресурс или нет, при помощи адреса сайта, номера телефона, номера банковской карточки.
Напомним, в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен. Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги.