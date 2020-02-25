Как могут ограбить в интернете: в киберполиции назвали популярные схемы воровства денег

Сумма материальных убытков в криминальных производствах, начатых по признакам мошеннеческих действий, которые сделаны с использованием информационных технологий составляет 25,5 млн грн. Об этом сообщили в Киберполиции на запрос Retailers.ua.

Сумма возмещенных убытков, с учетом наложенного ареста или изъятого имущества, составляет 12,5 млн грн.

Киберполиция не ведет отдельной статистики мошенничества в интернете. Но отмечает наиболее популярные схемы воровства денег, которые используют мошенники при помощи интернета:

"Фишинг" — отсыл фейковых (мошеннических) электронных писем с вредоносным программным обеспечением, для получения информации о платежных инструментах пользователя, их логинов и другой персональной информации.

— отсыл фейковых (мошеннических) электронных писем с вредоносным программным обеспечением, для получения информации о платежных инструментах пользователя, их логинов и другой персональной информации. "Вишин" – использование мобильной связи с целью украсть персональные и платежные данные. Когда мошенники под видом сотрудников банка, кредитных учреждений, работников правоохранительных органов и госучреждений пытаются узнать эти данные.

– использование мобильной связи с целью украсть персональные и платежные данные. Когда мошенники под видом сотрудников банка, кредитных учреждений, работников правоохранительных органов и госучреждений пытаются узнать эти данные. Использование банковских карт и платежных систем , в том числе заем денег у финансовых организаций. Чаще всего это происходит после отправки или размещения в интернете копий своих документов или платежных карт (счетов).

, в том числе заем денег у финансовых организаций. Чаще всего это происходит после отправки или размещения в интернете копий своих документов или платежных карт (счетов). Ненастоящие (фейковые) интернет-магазины , которые продают несуществующий товар и просят предоплату.

, которые продают несуществующий товар и просят предоплату. Имитация реализации товаров или услуг через интернет-аукцион, виртуальные доски объявлений.

через интернет-аукцион, виртуальные доски объявлений. Имитация выиграша в лотерею или призов . Пользователь получает письмо на электроный ящик, смс-сообщение или телефоный звонок от кого-то, кто утверждает, что он сотрудник госучреждения или представитель известной организации и сообщает жертве, что она выиграла большую сумму денег или приз. Мошенник входит в доверие и поясняет, что для того, чтобы забрать выигрыш необходимо сначала перевести небольшую сумму денег для оплаты налога на товар или сбор на оформление документов.

. Пользователь получает письмо на электроный ящик, смс-сообщение или телефоный звонок от кого-то, кто утверждает, что он сотрудник госучреждения или представитель известной организации и сообщает жертве, что она выиграла большую сумму денег или приз. Мошенник входит в доверие и поясняет, что для того, чтобы забрать выигрыш необходимо сначала перевести небольшую сумму денег для оплаты налога на товар или сбор на оформление документов. Ненастоящие сервисы для перевода денег или пополнения мобильных телефонов.

С целью предотвращения мошеннических действий в интернете, Департамент Киберполиции на базе ресурса cyberpolice.gov.ua создал площадку Stop Fraund — на которой можно проверить мошеннический ли интернет-ресурс или нет, при помощи адреса сайта, номера телефона, номера банковской карточки.

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Напомним, в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен. Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги.