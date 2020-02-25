В Украине обнаружили мошеннический банк

В последнее время в социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать деньги в акции несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом". В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявили, что этот проект является мошенническим и несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими денег из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности. Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.

Так, в Государственном реестре банков, который ведется Национальным банком Украины и содержит сведения о государственной регистрации всех банков, отсутствует какая-либо информация об "Украинском народном банке".

"Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности", банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о котором внесены в Государственный реестр банков", — напоминают в НКЦБФР.

Также в Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который содержит сведения о всех зарегистрированных выпусках ценных бумаг, отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает.

"Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить куда были переведены деньги клиента", — объясняют в НКЦБФР.

На сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. В личном кабинете пользователя есть ссылки на такие разделы — Документы, Контакты компании, Правила, Политика конфиденциальности, но все они не работают.

Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны данного проекта направлена ​​в правоохранительные органы.

Напомним, в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен. Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги.