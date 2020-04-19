Google планирует выпустить собственную банковскую карту

Корпорация Google работает над разработкой собственной банковской карты, интегрированной в платежный сервис Google Pay.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, карта Google и соответствующий текущий счет позволят пользователям покупать вещи с помощью карты, мобильного телефона или онлайн. Она подключается к приложению Google с новыми функциями, которые позволяют пользователям легко отслеживать покупки, проверять свой баланс или блокировать свою учетную запись.

Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты. Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, аналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам.

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В качестве доказательства TechCrunch опубликовал изображения для внутреннего пользования Google, полученные от своего источника.

По словам другого источника, Google недавно работал над платежной картой, которая, должна стать основой ее приложения Google Pay, и поможет компании конкурировать с Apple Pay и Apple Card.

В настоящее время Google Pay допускает только онлайн-и одноранговые платежи при подключении традиционно выпущенной платежной карты. В издании отмечают, что Google Pay Card значительно расширит возможности использования приложения и потенциал Google как финтех-гиганта.

При этом, в Google не опровергли информацию о разработке. Как сообщает The Wall Street Journal, компания изучает возможности сотрудничества с банками и кредитными союзами в США, предлагая интеллектуальные проверочные счета через Google Pay.

Это поможет их клиентам воспользоваться полезными инструментами анализа и бюджетирования, сохраняя при этом свои деньги в застрахованном аккаунте FDIC или NCUA.

На данный момент стратегия Google заключается в том, чтобы позволить партнерским банкам и кредитным союзам предоставлять базовую финансовую инфраструктуру и осуществлять регулирование, в то же время создавая более интеллектуальные интерфейсы и взаимодействие с пользователем.

Google запустил дебетовую карту Wallet в 2013 году как расширение своего старого платежного приложения Google Wallet, но закрыл ее в 2016 году.

Учитывая склонность Google к переименованию или закрытию, а затем к возрождению продуктов, создание новой дебетовой карты выглядит как бренд, отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что корпорация Google в 2020 году планирует выйти на рынок финансовых услуг и предложить пользователям услуги по открытию банковских счетов в рамках нового проекта Cache.

Напомним, Apple начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card. Для обслуживания виртуальной карты Apple сотрудничает с банком Goldman Sachs. Обрабатывать транзакции будет международная платежная система MasterCard.