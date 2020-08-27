СБУ заявила о блокировке работы финансовой пирамиды B2B Jewelry (ФОТО)

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду.

Ее вкладчиками были более 600 тысяч украинцев, сообщает пресс-центр СБУ.

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Название "пирамиды" в СБУ не разглашают, но, по данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry.

Указано, что "пирамида" существовала с начала 2019 года. Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.

"К организации "пирамиды" причастны более 20 человек и задействованы еще более 100 подконтрольных юридических лиц", — говорится в сообщении.

Как установила спецслужба, за период функционирования "пирамиды" организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тысяч каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.

Известно, что 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов "пирамиды".

Фигурантам планируют объявить подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины:

- совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

- мошенничество с финансовыми ресурсами;

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Напомним, в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от инвестирования в проект B2B Jewelry, который предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию.