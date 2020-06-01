НКЦБФР предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited —"похож на B2B Jewerly"

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупреждает украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призывает не инвестировать в него.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Проект Exlimited призывает вкладывать деньги — гривню либо криптовалюту — в реализацию перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений. В соцсетях и интернете развернута масштабная рекламная кампания.

Бессрочный депозит, вернуть который, согласно рекламе, можно хоть и не в полном объеме, но в любой момент, обещает принести вкладчикам от 0,4% до 1,5% ежедневной прибыли.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли", — заявили в НКЦБФР после проведения мониторинга сомнительных финансовых проектов, обещающих быстрый и гарантированный доход.

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Инвестировать в Exlimited украинцам НКЦБФР не советует, поскольку целью проекта может быть незаконное завладение средствами инвесторов.

Признаками сомнительности деятельности Exlimited в НКЦБФР называют отсутствие на вебсайте проекта адреса самого офиса компании и контактных номеров телефона. Из контактов имеются только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20 летним опытом датированы концом марта 2020 года", — отмечают в НКЦБФР.

Опубликованную на вебсайте проекта лицензию от 2007 года, что была выдана в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса, на основании которой Exlimited привлекает деньги украинцев, Национальная комиссия по ценным бумагам также поставила под сомнение. "В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованные лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их", — утверждают там.

Еще одним признаком мошенничества Exlimited в НКЦБФР называют то, что из 28 международных проектов, которые, согласно информации размещенной на вебсайте Exlimited уже реализованы, ни один не назван конкретно.

"Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами средств, определяют отношения займа между владельцем такого сертификата и его эмитентом в лице Exlimited и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный сертификатом срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход. Эмитент в лице Exlimited должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого не было сделано", — говорят в НКЦБФР.

Отметим, привлекать подобным образом средства населения и выплачивать здесь процентную прибыль в соответствии с законодательством Украины могут сегодня исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии.

Ранее сообщалось, что НКЦБФР уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности.