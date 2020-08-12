Краще гроші не нести: експерти виявили в Україні 17 небезпечних інвестиційних проектів

На варті інтересів споживачів фінансових послуг стоїть Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків. Щоб захистити населення України від сумнівних інвестиційних проєктів, комісія опублікувала інформацію про ті, що відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України. Усього таких проектів 17.

Аналітики системи для перевірки контрагентів YouControl проаналізували цей список та виявили, що два проєкти мають зареєстрованих юросіб в Україні, два в Російській Федерації, а решта мають "прописку" в офшорних зонах (Сейшели, Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадин).

Серед тих, що мають юросіб в Україні, ‒ це Ізраїль Інвестментс (Israel Investments Ltd) та B2B Jewelry (ФОП Гонта Микола Петрович). У першому Нацкомісія вбачає ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів.

А щодо другого, то цей проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи. Отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов‎'язанням за залученими коштами від громадян України.

Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв‎'язки з реальними бенефіціарами проєкту. За даними YouControl, у ФОП Гонти наразі відкрито низку виконавчих проваджень (відповідно до записів в Єдиному реєстрі боржників).

У списку привертає увагу Український народний банк. Щодо нього немає даних про юридичну чи фізичну особу, яка оперує сайтом чи проєктом. Договори пропонуються до підпису без зазначення назви компанії і оплата лише на онлайн-гаманці.

Серед проєктів, які функціонують в Україні від імені російських юросіб, ‒ FTC (його юрособа ‒ ВАТ "ФТК А" діє з 2018 року) та Avalon Technologies (ВАТ "Авалон 13-06" зареєстрована у 2013 році). Росіяни помічені і у складі директорів проєкту Get4me, який теж міститься у списку НКЦПФР.

"До ознак фіктивності інвестиційного проєкту відносять відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій, великий відсоток гарантованої дохідності, відсутність підписаних документів тощо. Все це вказує на непрозоре ведення бізнесу. Якщо ми бачимо, що у контрагента є проєкт, в якому Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку вбачає ознаки фіктивності, то існує значна вірогідність того, що співпраця з ним може нести ризики. Адже окрім можливих втрат через шахрайство, правоохоронні органи можуть розглядати вашу компанію як співучасника у фінансових оборудках", ‒ коментує Данило Глоба, заступник директора з юридичних питань компанії YouControl.

Спеціалісти сервісу YouControl додали в досьє українських компаній дані про віднесення їх проєктів до списку таких, що мають ознаки фіктивності та планують в подальшому відстежувати ситуацію.

Нагадаємо, YouControl — аналітична система, що з понад 100 джерел формує повне досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв‎'язки між афілійованими особами. Надає інформацію про компанії ЄС, Великобританії та РФ на сайті та в чат-ботах.