РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях

Российские войска за последние два дня осуществили серию атак на производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, враг использовал не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны. В результате атак зафиксировано разрушение производственной инфраструктуры.

При перевозке работников одного из объектов был поврежден вахтенный автобус.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и последствия атак для производственных мощностей компании. Об объемах ущерба в "Нафтогазе" пока не сообщают.

Напомним, 24 июня российские войска атаковали автозаправочные комплексы "Укрнафты" в трех областях и производственные активы группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате ударов пострадала, а работу части объектов пришлось остановить.