Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,92

+0,05

EUR

50,92

+0,04

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,60

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях

РФ атаковала объекты "Нефтегаза"
РФ атаковала объекты "Нефтегаза"

Российские войска за последние два дня осуществили серию атак на производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, враг использовал не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны. В результате атак зафиксировано разрушение производственной инфраструктуры.

При перевозке работников одного из объектов был поврежден вахтенный автобус.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и последствия атак для производственных мощностей компании. Об объемах ущерба в "Нафтогазе" пока не сообщают.

Напомним, 24 июня российские войска атаковали автозаправочные комплексы "Укрнафты" в трех областях и производственные активы группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате ударов пострадала, а работу части объектов пришлось остановить.

Автор:
Татьяна Гойденко