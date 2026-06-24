Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,03

EUR

51,10

--0,31

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,45

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила по паливній та газовій інфраструктурі "Нафтогазу": частину об’єктів зупинено

Росія вдарила по паливній та газовій інфраструктурі "Нафтогазу"
Росія вдарила по паливній та газовій інфраструктурі "Нафтогазу"

Російські війська атакували автозаправні комплекси “Укрнафти” у трьох областях та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок ударів є постраждала, а роботу частини об’єктів довелося зупинити.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компаній.

Під ударом опинилися кілька автозаправних комплексів "Укрнафти" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Унаслідок атаки дрона-камікадзе серйозні поранення отримала працівниця компанії. Її госпіталізували у важкому стані.

Через пошкодження роботу атакованих АЗК тимчасово зупинили.

Окрім цього, російські безпілотники атакували виробничі активи групи "Нафтогаз у Полтавській області. За попередніми даними, суттєво пошкоджені об’єкти видобутку та зберігання природного газу.

Роботу частини виробничих активів також призупинено.

На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС спільно з фахівцями групи "Нафтогаз". Постраждалих серед персоналу та рятувальників немає.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та завданих збитків.

Нагадаємо, у травні російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області. 

Автор:
Тетяна Гойденко