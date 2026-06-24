Росія вдарила по паливній та газовій інфраструктурі "Нафтогазу": частину об’єктів зупинено

Російські війська атакували автозаправні комплекси “Укрнафти” у трьох областях та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок ударів є постраждала, а роботу частини об’єктів довелося зупинити.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компаній.

Під ударом опинилися кілька автозаправних комплексів "Укрнафти" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Унаслідок атаки дрона-камікадзе серйозні поранення отримала працівниця компанії. Її госпіталізували у важкому стані.

Через пошкодження роботу атакованих АЗК тимчасово зупинили.

Окрім цього, російські безпілотники атакували виробничі активи групи "Нафтогаз у Полтавській області. За попередніми даними, суттєво пошкоджені об’єкти видобутку та зберігання природного газу.

Роботу частини виробничих активів також призупинено.

На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС спільно з фахівцями групи "Нафтогаз". Постраждалих серед персоналу та рятувальників немає.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та завданих збитків.

Нагадаємо, у травні російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області.