Росія вдарила по газовидобувним підприємствам "Нафтогазу": руйнування значні, є загиблі

атака
Росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз": 5 загиблих, 37 поранених / Нафтогаз

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Били комбіновано — БпЛА та балістикою", - зазначив він.

За його словами, загинули троє працівників групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

Корецький повідомив, що щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнеться оцінка наслідків та відновлення.

Напередодні російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів групи “Нафтогаз” у Сумській та Харківській областях.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

З початку 2026 року російські війська здійснили 96 атак на об’єкти групи “Нафтогаз”. Загинуло 19 співробітників компанії.

Автор:
Світлана Манько