Росія атакувала п’ять об’єктів "Нафтогазу" у двох областях

За добу Росія атакувала п'ять об'єктів у Сумській та Харківській областях / Нафтогаз

Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів
групи “Нафтогаз” у Сумській та Харківській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає», — зазначив він.

За його словами, фахівці ДСНС та групи "Нафтогаз" працюють на місцях та вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо, 2 травня російська армія атакувала об’єкти газової інфраструктури України, зокрема активи групи "Нафтогаз" у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зафіксовано пошкодження обладнання та перебої з газопостачанням для частини споживачів.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

З початку 2026 року російські війська здійснили 96 атак на об’єкти групи “Нафтогаз”. Загинуло 19 співробітників компанії.

Світлана Манько