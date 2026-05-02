ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Росія другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу": пошкоджено інфраструктуру і є перебої з газом

Росія другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу"
Росія другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу" / Нафтогаз

Росія другу добу поспіль атакує об’єкти газової інфраструктури України, зокрема активи групи "Нафтогаз" у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зафіксовано пошкодження обладнання та перебої з газопостачанням для частини споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Напередодні під удар потрапив газовидобувний об’єкт у Харківській області. Компанія повідомляє про пошкодження інфраструктури, наразі триває оцінка наслідків і підготовка до відновлювальних робіт.

У Запорізькій області російські війська застосували авіаційну бомбу по газопроводу. Унаслідок цього частина споживачів залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Також повідомляється про поранення працівника групи внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається медична допомога.

За даними компанії, з початку 2026 року об’єкти "Нафтогазу" зазнали вже 99 атак, що свідчить про системний характер ударів по енергетичній інфраструктурі.

Атаки на газову інфраструктуру підвищують ризики перебоїв із постачанням енергоресурсів і створюють додатковий тиск на енергетичну систему та бізнес.

Зауважимо, з початку 2026 року російські війська здійснили 96 атак на об’єкти групи “Нафтогаз”. Загинуло 19 співробітників компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко