Росія другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу": пошкоджено інфраструктуру і є перебої з газом

Росія другу добу поспіль атакує об’єкти газової інфраструктури України, зокрема активи групи "Нафтогаз" у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зафіксовано пошкодження обладнання та перебої з газопостачанням для частини споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Напередодні під удар потрапив газовидобувний об’єкт у Харківській області. Компанія повідомляє про пошкодження інфраструктури, наразі триває оцінка наслідків і підготовка до відновлювальних робіт.

У Запорізькій області російські війська застосували авіаційну бомбу по газопроводу. Унаслідок цього частина споживачів залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Також повідомляється про поранення працівника групи внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається медична допомога.

За даними компанії, з початку 2026 року об’єкти "Нафтогазу" зазнали вже 99 атак, що свідчить про системний характер ударів по енергетичній інфраструктурі.

Атаки на газову інфраструктуру підвищують ризики перебоїв із постачанням енергоресурсів і створюють додатковий тиск на енергетичну систему та бізнес.

Зауважимо, з початку 2026 року російські війська здійснили 96 атак на об’єкти групи “Нафтогаз”. Загинуло 19 співробітників компанії.