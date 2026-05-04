Россия атаковала пять объектов "Нефтегаза" в двух областях

В сутки Россия атаковала пять объектов в Сумской и Харьковской областях / Нафтогаз

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять инфраструктурных объектов
группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно приостановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", – отметил он.

По его словам, специалисты ГСЧС и группы "Нафтогаз" работают на местах и принимают все необходимые меры для минимизации последствий вражеских ударов.

Напомним, 2 мая российская армия атаковала объекты газовой инфраструктуры Украины, в том числе активы группы "Нафтогаз" в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Зафиксированы повреждения оборудования и перебои с газоснабжением части потребителей.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

С начала 2026 года российские войска совершили 96 атак на объекты группы "Нафтогаз". Погибли 19 сотрудников компании.

Автор:
Светлана Манько