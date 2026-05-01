Почти 100 атак за четыре месяца: "Нафтогаз" рассказал о самой тяжелой зиме

нефтегаз
Фотовыставка проходит в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева / Нафтогаз

С начала 2026 года российские войска совершили 96 атак на объекты Группы "Нафтогаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Мы прошли самую тяжелую зиму в истории Украины, но атаки не останавливаются. Лишь за первые четыре месяца 2026 года - 96 обстрелов наших объектов. По каждой такой цифре - повреждения, остановки и необходимость восстанавливать. И именно поэтому подготовку к следующей зиме мы начали сразу после завершения этого отопления. закончилась, огонь с нами все еще".

За время отопительного сезона под ударами оказались все направления работы "Нафтогаза" - от добычи и транспортировки газа и нефти до теплоэнергетики и автозаправочных комплексов.

С начала полномасштабного вторжения Группа потеряла 320 работников, только в 2026 году погибли 19 сотрудников.

Фотовыставка, автором которой стал фотожурналист Сергей Коровайный, посвящена именно 100-тысячному коллективу компании. Проект объединил истории людей от Покровска до Стрыя и Херсона до Черниговщины.

Экспозиция проходит в помещении Центрального ж/д вокзала Киева. Она из-за личных историй работников Группы показывает, как в условиях постоянных обстрелов врага, обеспечивались тепло, газ и горючее в стране.

Напомним, 29 марта под ударом оказались производственные активы "Нафтогаза" в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

С   начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .

Автор:
Татьяна Бессараб