Евросоюз планирует добавить еще 20 млн евро на утепление жилья в Украине

Европейский Союз уже направил более 110 млн евро на проекты Фонда энергоэффективности в Украине и планирует увеличить финансирование еще на 20 млн евро. Дополнительно готовятся кредит и грант от международных партнеров, которые могут превысить 100 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, информирует "Укринформ".

Новое финансирование от ЕС

Средства фонда активно используют объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), получая их в виде субсидий на внедрение энергоэффективных мер. ЕС совместно с правительством Украины и партнерами рассчитывает, что имеющегося финансирования хватит для дальнейшей стабильной работы программы. В то же время, ведется подготовка к увеличению вклада еще на 20 млн евро, а соответствующее соглашение планируют подписать во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске в июне.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления дополнительного финансирования в виде займа от Европейский инвестиционный банк и гранта от Европейской комиссии. Общий объем этих средств может превысить 100 млн. евро, однако окончательные условия еще согласовываются.

Матернова подчеркнула, что внедренные меры энергоэффективности уже дают ощутимые результаты – ОСМД могут сокращать затраты на энергоносители до 50%. Это особенно важно в канун нового отопительного сезона.

Во время визита в Житомир посол осмотрела ОСМД "Шевченко 43", где реализован ряд энергоэффективных решений. Как сообщил глава объединения Виталий Остапчук, в доме установили индивидуальный тепловой пункт, заменили отопительные сети в местах общего пользования и подвала, а также утеплили фасад. В результате удалось добиться экономии тепла на уровне 55%.

Напомним, этой зимой Украина существенно усилила координацию международной энергетической поддержки, консолидировав помощь партнеров в новых форматах взаимодействия. Это позволило обеспечить дополнительное финансирование и необходимое оборудование для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.