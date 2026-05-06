Євросоюз планує додати ще 20 млн євро на утеплення житла в Україні

Європейський Союз вже спрямував понад 110 млн євро на проєкти Фонду енергоефективності в Україні та планує збільшити фінансування ще на 20 млн євро. Додатково готуються кредит і грант від міжнародних партнерів, що разом можуть перевищити 100 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, інформує "Укрінформ".

Нове фінансування від ЄС

Кошти фонду активно використовують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), отримуючи їх у вигляді субсидій на впровадження енергоефективних заходів. ЄС спільно з урядом України та партнерами розраховує, що наявного фінансування вистачить для подальшої стабільної роботи програми. Водночас ведеться підготовка до збільшення внеску ще на 20 млн євро, а відповідну угоду планують підписати під час конференції з відбудови України в Гданську в червні.

Окрім цього, розглядається можливість надання додаткового фінансування у вигляді позики від Європейський інвестиційний банк та гранту від Європейська Комісія. Загальний обсяг цих коштів може перевищити 100 млн євро, однак остаточні умови ще узгоджуються.

Матернова наголосила, що впроваджені заходи енергоефективності вже дають відчутні результати - ОСББ можуть скорочувати витрати на енергоносії до 50%. Це особливо важливо напередодні нового опалювального сезону.

Під час візиту до Житомира посол оглянула ОСББ "Шевченка 43", де реалізовано низку енергоефективних рішень. Як повідомив голова об’єднання Віталій Остапчук, у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили опалювальні мережі в місцях загального користування та підвалі, а також утеплили фасад. У результаті вдалося досягти економії тепла на рівні 55%.

Нагадаємо, цієї зими Україна суттєво посилила координацію міжнародної енергетичної підтримки, консолідувавши допомогу партнерів у нових форматах взаємодії. Це дозволило забезпечити додаткове фінансування та критично необхідне обладнання для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури.