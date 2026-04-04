Україна залучила понад 600 млн євро енергетичної допомоги від партнерів

Цієї зими Україна суттєво посилила координацію міжнародної енергетичної підтримки, консолідувавши допомогу партнерів у нових форматах взаємодії. Це дозволило забезпечити додаткове фінансування та критично необхідне обладнання для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури.

Зокрема, було запущено так званий "енергетичний Рамштайн", який дозволив партнерам краще визначати ключові потреби української енергосистеми та оперативніше реагувати на них.

Також сформовано коаліцію зимової енергетичної підтримки України, до якої приєдналися понад 40 держав. У межах ініціативи країни-партнери постачають генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше критично важливе обладнання.

Окремо повідомляється, що до Фонду підтримки енергетики України залучено 602,5 млн євро від 16 країн, Європейського Союзу та приватного сектору.

Важливим напрямом стала також робота хабів енергообладнання. Через них Україна отримала 174 гуманітарні вантажі загальною вагою 2236,5 тонни від 22 країн, тоді як ще 482 вантажі вагою 4621,56 тонни були відправлені далі для потреб енергетичної системи.

У межах спільної з Європейським Союзом ініціативи «Промінь надії» в Україні встановлено сонячні станції у 27 лікарнях. Їхня сукупна встановлена потужність становить 2970 кВт.

Зауважимо, лише за період з 26 січня по 10 лютого до України надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.