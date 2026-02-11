Генератори та мобільні котельні: скільки Україна отримала енергодопомоги від партнерів за два тижні

Міжнародні партнери продовжують посилювати стійкість української енергосистеми. Лише за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Хто надав допомогу

До формування вантажів долучилися понад 10 країн, серед яких Німеччина, Японія, Франція, Литва, Італія та Азербайджан, а також структури ЄС та UNICEF.

Паралельно з отриманням нових партій Міненерго активно розподіляє накопичені резерви: за останні два тижні зі складів хабів відвантажили понад 1152 тонни гуманітарної допомоги.

Цей ресурс спрямовано на підтримку лікарень, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів ДСНС.

Що саме отримали регіони

В межах останнього розподілу до областей відправили:

774 генератори для забезпечення автономного живлення;

для забезпечення автономного живлення; 40 одиниць спеціалізованого обладнання, включаючи блочно-модульні котельні, когенераційні установки та потужні котли.

Плани на найближчий час

Найближчим часом очікується прибуття ще 798 генераторів, 117 трансформаторів, а також 120 котлів та когенераційних установок.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна прийняла 27 тисяч тонн енергетичної гуманітарної допомоги, з яких понад 25 тисяч тонн уже працюють на місцях.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

В кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.