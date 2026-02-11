Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Генератори та мобільні котельні: скільки Україна отримала енергодопомоги від партнерів за два тижні

генератори
За останні два тижні до країни надійшло понад 560 одиниць спецобладнання / Київська міська рада

Міжнародні партнери продовжують посилювати стійкість української енергосистеми. Лише за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Хто надав допомогу

До формування вантажів долучилися понад 10 країн, серед яких Німеччина, Японія, Франція, Литва, Італія та Азербайджан, а також структури ЄС та UNICEF.

Паралельно з отриманням нових партій Міненерго активно розподіляє накопичені резерви: за останні два тижні зі складів хабів відвантажили понад 1152 тонни гуманітарної допомоги.

Цей ресурс спрямовано на підтримку лікарень, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів ДСНС.

Що саме отримали регіони

В межах останнього розподілу до областей відправили:

  • 774 генератори для забезпечення автономного живлення;
  • 40 одиниць спеціалізованого обладнання, включаючи блочно-модульні котельні, когенераційні установки та потужні котли.

Плани на найближчий час

Найближчим часом очікується прибуття ще 798 генераторів, 117 трансформаторів, а також 120 котлів та когенераційних установок.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна прийняла 27 тисяч тонн енергетичної гуманітарної допомоги, з яких понад 25 тисяч тонн уже працюють на місцях.

Фото 2 — Генератори та мобільні котельні: скільки Україна отримала енергодопомоги від партнерів за два тижні
Фото 3 — Генератори та мобільні котельні: скільки Україна отримала енергодопомоги від партнерів за два тижні

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

В кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.

Автор:
Тетяна Бесараб