Без авіарейсів, але з витратами: навіщо держава платить керівникам зруйнованих аеропортів

Попри закрите небо і фактичну відсутність цивільних перевезень, держава продовжує фінансувати управління частиною аеропортової інфраструктури. Йдеться не про операційну діяльність, а про збереження статусу активів, ліцензій і базової готовності до відновлення.

Delo.ua проаналізувало електронні декларації керівників українських аеропортів за 2025-2024 роки.

Зарплата керівники зруйнованих аеропортів

Керівник Аеропорт 2024 (грн/рік) 2025 (грн/рік) Різниця (грн) Різниця (%) Володимир Берко "Миколаївський міжнародний аеропорт" 547 091 547 158 +67 +0,01% Ігор Званчук Міжнародний аеропорт "Херсон" 447 096 420 799 −26 297 −5,88% Владислав Близнюк Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені С.С.Прокоф'єва 309 936 308 594 −1 342 −0,43%

Виконуючий обов'язки директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Володимир Берко у 2025 році заробив 547 158 грн (близько 45 597 грн на місяць), що на 67 грн більше, ніж у 2024 році.

У 2024 році голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснював, що Берко виконує свої обов’язки та отримує відповідну зарплату для того, щоб підприємство не втратило ліцензію, адже її відновлення коштуватиме в рази більше.

"Він тримає мінімальний штат робітників для того, щоб не втратити льотну ліцензію, якщо звільнити людей, які там є, ми втратимо ліцензію і відновити її буде коштувати в рази більше", - заявляв Кім.

Миколаївський аеропорт зазнав руйнівних обстрілів у 2022 році внаслідок вторгнення Росії.

Продовжує отримувати зарплату і виконуючий обов'язки директора зруйнованого у 2022 році Міжнародного аеропорту "Херсон" Ігор Званчук, який у 2025 році заробив 420 799 грн (близько 35 067 грн на місяць), що на 26 297 грн менше, ніж у 2024 році.

Зруйнований аеропорт "Херсон" розташований у селі Чорнобаївка.

Аеропорт "Херсон"/Фото: Херсонська обласна прокуратура

В. о. гендиректора зруйнованого понад 10 років тому міжнародного аеропорту Донецьк імені С.С.Прокоф'єва Владислав Близнюк у 2025 році отримав заробітну плату у розмірі 308 594 грн (близько 25 716 грн на місяць), що менше на 1 342 грн, ніж роком раніше.

За даними YouControl, торік прибуток Донецького аеропорту становив 2,3 млн грн, а у 2024 році - 8,6 млн грн. Кількість працівників - 387 осіб.

Донецький аеропорт/Фото: Facebook фотографа Сергія Лойка

Нардеп Дмитро Гурін пояснював, що КП "Донецький аеропорт" має на балансі базу відпочинку, яку використовує ЗСУ та склади з майном на відповідальному зберіганні, за що КП отримує регулярні виплати. КП не отримує гроші з бюджету.

Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С.Прокоф'єва зареєстровано у Слов'янську.

Ситуація з повітряним простором України

Повітряний простір України закритий для цивільних польотів із 24 лютого 2022 року, тому регулярних цивільних рейсів зараз немає.

Українська влада періодично порушує тему підготовки аеропортів до відновлення їх роботи. У 2023 році було чимало розмов про те, що, можливо відновлять авіасполучення з Києва та Львова. Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називав, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній та забезпечення фізичної безпеки польотів.

Наприкінці жовтня 2024 року Україна презентувала дорожню карту часткового відкриття повітряного простору.

У березні цього року Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.

Проте нещодавно міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив у коментарі DW Україна, що відкриття неба в найближчій перспективі не буде через безпекову ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням РФ.

Він пояснив створення робочої групи підготовчою роботою на майбутнє.