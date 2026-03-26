Wizz Air пояснила рекламну кампанію в Україні: йдеться лише про найм, не про польоти

Угорський лоукостер Wizz Air заявив, що його рекламна кампанія в Україні була спрямована виключно на набір персоналу і не означає відновлення польотів. У компанії наголосили, що через війну та закритий повітряний простір рейси наразі неможливі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відновлення рейсів Wizz Air: що відомо

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air пояснила, що її нещодавня рекламна кампанія в Україні була спрямована виключно на залучення персоналу та популяризацію кар’єрних можливостей для українців. Вона не мала на меті сигналізувати про швидке відновлення авіаперельотів до чи з України.

У Wizz Air наголосили, що через триваючу війну та закритий повітряний простір наразі відновлення польотів є неможливим. У компанії також перепросили за можливі непорозуміння, які могла спричинити рекламна кампанія.

Авіаперевізник повідомив, що всі відповідні матеріали вже видалено з інформаційних платформ. Наразі триває перегляд комунікацій, щоб у майбутньому уникнути двозначних трактувань і забезпечити чіткість повідомлень.

Водночас у Wizz Air зазначили, що розраховують на якнайшвидше завершення війни та планують відновити рейси, щойно це стане можливим. У компанії підкреслили, що підготовка до цього процесу потребує часу, зокрема через необхідність залучення українських фахівців і підтримки місцевої економіки.

Що передувало

25 березня Wizz Air опублікувала у соціальних мережах оголошення, в якому йшлося про нібито підготовку до відновлення польотів в Україні. Також компанія анонсувала онлайн-захід, запланований на 15 квітня, який передбачає набір персоналу.

У повідомленні зазначалося, що захід буде присвячений майбутнім можливостям для пілотів і планам розвитку авіакомпанії. В анкеті для реєстрації, зокрема, містилося запитання щодо зацікавленості кандидатів у працевлаштуванні в Україні.

Раніше, у лютому 2025 року, керівництво міжнародного аеропорту "Бориспіль" провело переговори з представниками Wizz Air у Будапешті. Сторони обговорювали можливість оперативного відновлення авіасполучення після відкриття повітряного простору. Тоді співзасновник і CEO компанії Йожеф Вараді заявляв, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок.

Wizz Air - угорська бюджетна авіакомпанія, заснована у 2003 році. Її головний офіс розташований у Будапешті.