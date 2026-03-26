Wizz Air объяснила рекламную кампанию в Украине: речь идет только о найме, не о полетах

Венгерский лоукостер Wizz Air заявил, что его рекламная кампания в Украине была направлена исключительно на набор персонала и не означает возобновления полетов. В компании подчеркнули, что из-за войны и закрытого воздушного пространства рейсы пока невозможны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Восстановление рейсов Wizz Air: что известно

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объяснила, что ее недавняя рекламная кампания в Украине была направлена исключительно на привлечение персонала и популяризацию карьерных возможностей для украинцев. Она не имела целью сигнализировать о скором возобновлении авиаперелетов в или из Украины.

В Wizz Air подчеркнули, что из-за продолжающейся войны и закрытого воздушного пространства возобновление полетов невозможно. В компании также извинились за возможные недоразумения, которые могла вызвать рекламная кампания.

Авиаперевозчик сообщил, что все соответствующие материалы уже удалены с информационных платформ. В настоящее время идет пересмотр коммуникаций, чтобы в будущем избежать двусмысленных трактовок и обеспечить четкость сообщений.

В то же время в Wizz Air отметили, что рассчитывают на скорейшее завершение войны и планируют возобновить рейсы, как только это станет возможным. В компании подчеркнули, что подготовка к этому процессу требует времени, в частности, из-за необходимости привлечения украинских специалистов и поддержки местной экономики.

Что предшествовало

25 марта Wizz Air опубликовала в социальных сетях объявление, в котором говорилось о якобы подготовке к возобновлению полетов в Украине. Также компания анонсировала онлайн-мероприятие, запланированное на 15 апреля, которое предусматривает набор персонала.

В сообщении отмечалось, что мероприятие будет посвящено будущим возможностям для пилотов и планам развития авиакомпании. В анкете для регистрации, в частности, содержался вопрос о заинтересованности кандидатов в трудоустройстве в Украине.

Ранее в феврале 2025 года руководство международного аэропорта "Борисполь" провело переговоры с представителями Wizz Air в Будапеште. Стороны обсуждали возможность оперативного возобновления авиасообщения после открытия воздушного пространства. Тогда соучредитель и CEO компании Йожеф Варади заявлял, что у Wizz Air есть четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок.

Wizz Air – венгерская бюджетная авиакомпания, основанная в 2003 году. Ее головной офис находится в Будапеште.