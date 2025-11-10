Міжнародні авіаперельоти з України: коли чекати відновлення?

Повномасштабна російська агресія фактично зупинила регулярні авіарейси з України ще на початку 2022 року. Через це мільйони українців забули про звичний комфорт прямих авіаперельотів. Відтоді повітряний простір країни залишається закритим для цивільної авіації із зрозумілих міркувань безпеки. Проте питання, коли саме українці знову зможуть здійснити авіапереліт без виснажливих пересадок через сусідні держави, стає дедалі актуальнішим. Власне це важливо і для звичайних громадян, і для бізнесу, і для національної економіки загалом. Редакція Delo.ua розглянула поточну ситуацію та реальні перспективи відновлення українського неба для цивільної авіації.

Поточна реальність: закрите небо як данність

На сьогоднішній день абсолютно всі міжнародні авіарейси з України залишаються недоступними на невизначений термін. Державна авіаційна служба України забороняє польоти цивільних літаків, через ризики ракетних атак, застосування безпілотників та систематичне порушення повітряного простору.

Основні українські авіаперевізники, як-то «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) та популярний лоукостер SkyUp, були змушені тимчасово перенести свою діяльність за кордон. І то, наразі вони виконують обмежену кількість чартерних рейсів виключно з європейських аеропортів.

Мільйони українців, які потребують виїхати за кордон, змушені користуватися виснажливими альтернативними маршрутами. Типова подорож тепер передбачає комбінування наземного транспорту з наступним авіаперельотом із Польщі, Румунії, Угорщини чи Словаччини:

Київ–Перемишль–Краків з подальшими рейсами до Західної Європи.

Львів–Жешув/Катовіце для польотів лоукостерами.

Одеса–Кишинів з використанням молдовського аеропорту.

Київ–Будапешт через наземний транспорт для рейсів до Азії та Америки.

Західна Україна–Бухарест як альтернативний хаб для міжнародних напрямків.

Така логістика додає 6-12 годин до загального часу подорожі та суттєво збільшує вартість квитків. А це все означає додатковий фізичний та психологічний дискомфорт для пасажирів.

Що потрібно для відновлення авіаперельотів по Україні

За офіційними оцінками Міністерства інфраструктури України, відновлення регулярних авіарейсів стане можливим лише після стабілізації безпекової ситуації. Не забуваймо і про міжнародні гарантії захисту цивільного повітряного простору. В цілому, ключові технічні та організаційні вимоги для запуску польотів зводяться до декількох факторів.

Розгортання систем ППО . Розміщення сучасних комплексів протиповітряної оборони навколо ключових аеропортів з радіусом покриття мінімум 50 км.

Технічна інспекція інфраструктури . Комплексна перевірка стану злітно-посадкових смуг, рулювальних доріжок та навігаційного обладнання після тривалого простою.

Міжнародне страхування . Відновлення страхових полісів для літаків, пасажирів та наземної інфраструктури від воєнних ризиків.

Сертифікація безпеки . Підтвердження міжнародними організаціями (ICAO, EASA) відповідності українських аеропортів глобальним стандартам безпеки.

Найімовірніше, першими для цивільної авіації відкриються західноукраїнські аеропорти: Львівське летовище імені Данила Галицького або ж аеропорт в Ужгороді. Оскільки саме вони розташовані в безпосередній близькості до кордону Європейського Союзу та об'єктивно мають вищий рівень безпеки.

Економічні наслідки закритого неба для перельотів

Відновлення регулярних авіарейсів має критично важливе значення не лише для зручності громадян, але й для національної економіки в цілому. До початку повномасштабної війни авіаційна галузь забезпечувала близько 2% валового внутрішнього продукту України та понад 50 тисяч прямих і непрямих робочих місць.

Туристична індустрія, транспортна логістика, міжнародна бізнес-співпраця та освітня мобільність значною мірою залежать від можливості швидкого та зручного авіаперельоту між країнами. Відсутність прямого авіасполучення означає бар'єр для іноземних інвесторів, туристів та бізнес-партнерів.

Після довгоочікуваного відкриття українського неба галузеві аналітики прогнозують активне повернення міжнародних бюджетних авіаперевізників. Зокрема, ірландський гігант Ryanair та угорсько-український Wizz Air вже офіційно заявляли про стратегічну готовність швидко відновити масштабну роботу на українському ринку.

Авіарейси як символ повернення до нормального життя

На даний момент повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації, але вся галузь активно готується до історичного моменту перезапуску. Відновлення регулярних авіарейсів стане символічним сигналом, що до України повертається нормальне, передбачуване економічне життя. Не кажучи вже про те, яким це буде полегшенням для мільйонів українців, які змушені планувати кожну подорож за кордон.