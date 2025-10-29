Виклики для бізнесу: як війна трансформувала логістику в Україні?

Повномасштабне російське вторгнення радикально змінило умови функціонування для багатьох бізнесів в Україні. Зокрема, логістика, як ключова складова ланцюга постачання опинилася під сильним тиском. Зокрема через руйнування транспортної інфраструктури, блокування морських портів та вимушену зміну традиційних маршрутів доставки. На порталі Delo.ua можна розглянути, як саме воєнні обставини вплинули на логістичні процеси для бізнесу в Україні.

Еволюція логістичної системи в воєнних умовах

До початку 2022 року українська логістика базувалася на розвиненій мережі морських портів, залізничного сполучення, автомобільних шляхів та авіаційного транспорту. Це забезпечувало ефективну підтримку експортно-імпортних операцій і транзитних вантажопотоків.

Система функціонувала як злагоджений механізм, де кожен елемент доповнював інший. З початком повномасштабного вторгнення виникла низка критичних викликів, які поставили під загрозу всю логістичну інфраструктуру країни.

Морські порти були заблоковані або частково зруйновані, а це призвело до різкого скорочення морських перевезень.

Автомобільні дороги, мостові переходи та залізничні колії зазнали значних руйнувань у результаті бойових дій.

Транспортні компанії зіткнулися з підвищенням вартості паливно-мастильних матеріалів, збільшенням витрат на забезпечення безпеки персоналу та вантажів, а також необхідністю розробки альтернативних маршрутів.

Обсяги вантажообігу та транспортних перевезень суттєво скоротилися, особливо критичною ситуація була у перші місяці повномасштабної агресії.

Ці зміни вимагали від усіх учасників ринку негайного перегляду логістичних стратегій та пошуку нових шляхів забезпечення безперервності постачань.

Компанії, які роками будували ефективні схеми доставки через чорноморські порти, були змушені в стислі терміни шукати альтернативні шляхи через західні кордони.

Виклики для бізнес-операцій

Для бізнесу ці трансформації логістичної системи означали виникнення цілого комплексу взаємопов'язаних проблем, які потребували термінового вирішення. Складська логістика зазнала особливого удару: складські приміщення були зруйновані внаслідок бойових дій або вимушено переміщені до безпечніших регіонів.

Критичне збільшення операційних витрат стало серйозним випробуванням для бізнесів різних масштабів. Вартість зберігання товарів зросла через необхідність оренди нових приміщень у західних регіонах. Там і так ціни були вищими, а з новими викликами конкуренція посилилася. До того ж, транспортування вантажів подорожчало через використання довших маршрутів.

Таким чином, компанії були змушені створювати додаткові буферні запаси. Багато підприємств прийняли стратегічне рішення про переміщення логістичних функцій до західних регіонів країни або навіть за кордон для забезпечення безперервності бізнес-процесів.

Адаптаційні процеси та нові можливості

Незважаючи на значні виклики, в логістичній сфері з'явилися нові можливості для розвитку. Логістика стала набагато більш гнучкою та адаптивною, що відкрило перед бізнесом принципово нові перспективи. Транспортні компанії почали активно комбінувати залізничні, автомобільні та морські маршрути для зменшення ризиків і забезпечення безперервності доставки. Якщо коротко, то зміни виглядають наступним чином.

Західний кордон України та сусідні європейські країни, зокрема Польща та Румунія, перетворилися на важливі транзитні логістичні центри.

Прикордонні переходи були переобладнані для ефективної обробки великих обсягів вантажів.

Відбувається активне формування нової складської логістики у безпечніших регіонах країни, будівництво сучасних транзитних терміналів та розподільчих центрів.

Впроваджуються сучасні технологічні рішення для моніторингу маршрутів у реальному часі, страхування вантажів та підвищення загального рівня безпеки логістичних операцій.

Інвестори, які раніше концентрувалися на розвитку інфраструктури у великих промислових центрах східної України, перенаправили свої ресурси на західні та центральні регіони. Це призвело до будівельного буму в логістичній нерухомості у Львівській, Волинській та Вінницькій областях.

Нові логістичні коридори та міжнародна інтеграція

Зміна географії логістичних потоків відкрила для українського бізнесу можливість глибшої інтеграції у європейську транспортну систему. Розвиток логістичних хабів на кордоні з Європейським Союзом створив передумови для формування нової моделі торгівлі, де українські компанії отримали прямий доступ до європейської інфраструктури.

Це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, який раніше не мав можливості ефективно виходити на європейські ринки. Тепер навіть невеликі компанії можуть скористатися послугами транскордонних логістичних операторів.

Водночас розвиток альтернативних маршрутів через Балтійське та Чорне море демонструє здатність логістики знаходити рішення навіть в найскладніших умовах.

Відновлення зернового коридору показало, що навіть у воєнний час можливе функціонування критично важливих логістичних маршрутів. Звісно, за умови міжнародної підтримки та належного рівня безпеки.