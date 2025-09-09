Рейтинг кращих підприємств транспортної та поштової галузі України за виторгом у 2025 році

Транспортна галузь України працює в умовах війни та показує зростання доходів. Але парадокс у тому, що більші обороти не завжди означають прибуток – навіть лідери ринку можуть завершувати рік із мільярдними збитками. Медіа-портал Delo.ua підготував матеріал на основі даних Opendatabot про фінансові результати топ-10 транспортних компаній України у 2024 році. Читайте далі, хто контролює ринок, скільки заробляють державні гіганти та чому навіть рекордні доходи не гарантують прибутковості.

Лідери за виторгом у 2024 році

Транспортна та поштово-логістична галузь України продовжує працювати навіть в умовах повномасштабної війни. За даними індексу Opendatabot, топ-10 компаній галузі у 2024 році зібрали рекордні 243,67 млрд гривень виторгу — на 12% більше, ніж торік. Це свідчить про критичну важливість логістики для воюючої країни.

Фінансові результати галузі неоднозначні: п'ять компаній заробили 8,16 млрд гривень чистого прибутку, чотири зазнали збитків на 12,1 млрд гривень, ще одна вийшла в нуль. Державні підприємства контролюють понад 70% ринку, що підкреслює стратегічне значення транспорту для економіки країни.

Укрзалізниця

Залишається безумовним лідером галузі з виторгом 102,87 млрд гривень, що на 11% більше за 2023 рік. Державний монополіст контролює майже половину транспортного ринку країни, але завершив рік із збитками 4,19 млрд гривень.

Цей парадокс зростаючих доходів при фінансових втратах відображає складнощі роботи залізниці в умовах війни.

Нова пошта

Посіла друге місце з виторгом 44,78 млрд гривень, продемонструвавши вражаюче зростання на 23%. Найбільша приватна компанія рейтингу успішно адаптувалася до воєнних умов, хоча чистий прибуток знизився до 2,5 млрд гривень.

Компанія залишається лідером ринку експрес-доставки в Україні.

Оператор ГТС України

Третє місце посів Оператор ГТС України з виторгом 38,53 млрд гривень. Це державне підприємство забезпечує транзит газу через українську територію, хоча детальна інформація про прибутковість компанії не розголошується.

Укрпошта

Укрпошта заробила 12,98 млрд гривень, що на 12% більше за попередній рік. Національний поштовий оператор зменшив збитки майже удвічі, але досі працює з негативним фінансовим результатом.

Укртранснафта

Компанія з виторгом 10,71 млрд гривень посідає п'яте місце рейтингу. Державна компанія займається транспортуванням нафтопродуктів, проте інформація про її прибутковість не оприлюднюється.

Логістик Юніон

Логістик Юніон увійшла до топ-10 з виторгом 8,42 млрд гривень, закріпившись серед провідних логістичних операторів країни.

Лемтранс

Лемтранс заробив 7,36 млрд гривень і посів сьоме місце. Це найбільша приватна логістично-експедиторська компанія України з флотом понад 20 тисяч вагонів, яка надає повний спектр залізничних перевезень, ремонт та інформаційне супроводження.

Укртрансгаз

Укртрансгаз з виторгом 6,8 млрд гривень демонструє тенденцію до зменшення доходів, що відображає загальні виклики газової галузі в умовах війни.

Нео-Транс та Українські вертольоти

Нео-Транс заробив 6,51 млрд гривень, а Українські вертольоти завершили топ-10 з виторгом 4,71 млрд гривень, що підкреслює важливість авіаційної логістики в умовах бойових дій.

Яка динаміка галузі

Результати 2024 року показали суперечливу картину транспортної галузі України. Топ-10 компаній збільшили виторг на 12%, але лише 5 з них заробили, 4 працювали в збиток, а 1 вийшла в нуль. Державні підприємства контролюють понад 70% ринку.

Укрзалізниця демонструє головний парадокс галузі: найбільші доходи, але мільярдні збитки. Нова пошта нарощує виторг, але прибуток падає. Укрпошта зменшує збитки, але досі не виходить у плюс.

Галузь адаптується до війни і показує зростання доходів. Проте фінансова стійкість залишається під питанням: успіх залежить від ефективності управління та швидкості реагування на виклики.