Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Логістична артерія для перевезень: на Полтавщині оновили дорожнє покриття

ремонт дороги
Завершено ремонт автошляху Лубни — Миргород — Опішня

У Полтавській області завершено ремонт ділянки автодороги Р-42 Лубни — Миргород — Опішня.  Ремонт забезпечує безпечне та комфортне транспортне сполучення між Полтавською, Сумською та Харківською областями.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Завершено ремонт автошляху 

На Полтавщині завершено ремонт ділянки автодороги Р-42, що з’єднує Лубни, Миргород та Опішню. Для оновлення покриття використали майже 1200 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, роботи проводили шляхом укладання великих карт.

Загальна протяжність дороги Р-42 становить 122 км. Покриття швидко зношується через щоденний рух близько 6000 автомобілів, більшість із яких — вантажівки. Таке навантаження виникає через те, що автошлях з’єднує три області — Полтавську, Сумську та Харківську.

Своєчасне відновлення та підтримка дороги у належному стані важливі для стабільного транспортного сполучення між областями та місцевими громадами. Крім того, цей автошлях виконує роль логістичної артерії для військових та гуманітарних перевезень з початку повномасштабного вторгнення, наголошує пресслужба.

Фото 2 — Логістична артерія для перевезень: на Полтавщині оновили дорожнє покриття
Фото 3 — Логістична артерія для перевезень: на Полтавщині оновили дорожнє покриття
Фото 4 — Логістична артерія для перевезень: на Полтавщині оновили дорожнє покриття

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько