Логістична артерія для перевезень: на Полтавщині оновили дорожнє покриття

У Полтавській області завершено ремонт ділянки автодороги Р-42 Лубни — Миргород — Опішня. Ремонт забезпечує безпечне та комфортне транспортне сполучення між Полтавською, Сумською та Харківською областями.

Завершено ремонт автошляху

На Полтавщині завершено ремонт ділянки автодороги Р-42, що з’єднує Лубни, Миргород та Опішню. Для оновлення покриття використали майже 1200 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, роботи проводили шляхом укладання великих карт.

Загальна протяжність дороги Р-42 становить 122 км. Покриття швидко зношується через щоденний рух близько 6000 автомобілів, більшість із яких — вантажівки. Таке навантаження виникає через те, що автошлях з’єднує три області — Полтавську, Сумську та Харківську.

Своєчасне відновлення та підтримка дороги у належному стані важливі для стабільного транспортного сполучення між областями та місцевими громадами. Крім того, цей автошлях виконує роль логістичної артерії для військових та гуманітарних перевезень з початку повномасштабного вторгнення, наголошує пресслужба.

