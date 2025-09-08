Логистическая артерия для перевозок: в Полтавской области обновили дорожное покрытие

В Полтавской области завершен ремонт участка автодороги Р-42 Лубны — Миргород — Опишня. Ремонт обеспечивает безопасное и комфортное транспортное сообщение между Полтавской, Сумской и Харьковской областями.

В Полтавской области завершен ремонт участка автодороги Р-42, соединяющего Лубны, Миргород и Опошню. Для обновления покрытия использовали около 1200 тонн горячей асфальтобетонной смеси, работы производили путем укладки больших карт.

Общая протяженность дороги Р-42 составляет 122 км. Покрытие быстро изнашивается из-за ежедневного движения около 6000 автомобилей, большинство из которых — грузовики. Такая нагрузка возникает из-за того, что автодорога соединяет три области — Полтавскую, Сумскую и Харьковскую.

Своевременное восстановление и поддержание дороги в надлежащем состоянии важно для стабильного транспортного сообщения между областями и местными общинами. Кроме того, этот путь выполняет роль логистической артерии для военных и гуманитарных перевозок с начала полномасштабного вторжения, отмечает прессслужба.

