В Житомирской области ремонтируют трассу, которая проходит через семь областей: что известно

Ремонт трассы в Житомирской области / Агентство восстановления

В Житомирской области на национальном автодороге Н-02/М-06, части транспортного коридора "Центр — Запад", который проходит через семь областей, продолжается аварийный ямочный ремонт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ямочный ремонт на национальном коридоре

На национальном автодороге Н-02/М-06 (Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка), который является частью транспортного коридора "Центр – Запад" и проходит через семь областей, продолжается аварийный ямочный ремонт. В Житомирской области дорога проходит через Любарскую и Ружинскую общины и имеет протяженность 103 км.

Участки со сплошными повреждениями дорожного покрытия ремонтируют локальными картами с укреплением обочины и очисткой от поросли.

На сегодняшний день уже отремонтировано около 19,5 тыс. кв. м поврежденного покрытия. Работы выполняются под постоянным контролем инспектора и лаборатории контроля качества Службы восстановления, а подготовка следующих участков к ремонту продолжается.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько