Новини
Дата публікації
На Житомирщині ремонтують трасу, яка проходить через сім областей: що відомо

Ремонт траси на Житомирщині / Агентство відновлення

В Житомирській області на національному автошляху Н-02/М-06 в, частині транспортного коридору “Центр — Захід”, що проходить через сім областей, триває аварійний ямковий ремонт. 

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ямковий ремонт на національному коридорі

На національному автошляху Н-02/М-06 (Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка), який є частиною транспортного коридору "Центр — Захід" і проходить через сім областей, триває аварійний ямковий ремонт. На Житомирщині дорога пролягає через Любарську та Ружинську громади та має протяжність 103 км.

Ділянки з суцільними пошкодженнями дорожнього покриття ремонтують локальними картами з укріпленням узбіч і очищенням від порослі.

На сьогодні вже відремонтовано близько 19,5 тис. кв. м пошкодженого покриття. Роботи виконуються під постійним контролем інспектора та лабораторії з контролю якості Служби відновлення, а підготовка наступних ділянок до ремонту триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько