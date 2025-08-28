- Категорія
На Житомирщині ремонтують трасу, яка проходить через сім областей: що відомо
В Житомирській області на національному автошляху Н-02/М-06 в, частині транспортного коридору “Центр — Захід”, що проходить через сім областей, триває аварійний ямковий ремонт.
Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Ямковий ремонт на національному коридорі
На національному автошляху Н-02/М-06 (Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка), який є частиною транспортного коридору "Центр — Захід" і проходить через сім областей, триває аварійний ямковий ремонт. На Житомирщині дорога пролягає через Любарську та Ружинську громади та має протяжність 103 км.
Ділянки з суцільними пошкодженнями дорожнього покриття ремонтують локальними картами з укріпленням узбіч і очищенням від порослі.
На сьогодні вже відремонтовано близько 19,5 тис. кв. м пошкодженого покриття. Роботи виконуються під постійним контролем інспектора та лабораторії з контролю якості Служби відновлення, а підготовка наступних ділянок до ремонту триває.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.