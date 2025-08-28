На дорогах Івано-Франківщини триває ремонт: які роботи ведуться

В Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.

Ремонт автошляхів

В умовах воєнного стану особливу увагу приділяють автошляхам міжнародного та національного значення, якими здійснюється перевезення важливих вантажів і транскордонна логістика.

Наразі виконуються такі роботи:

Ліквідація аварійної ямковості асфальтобетоном локальними картами та пневмоструменевим методом на трьох автошляхах в області.

Ремонт пошкодженого бар’єрного огородження та оновлення дорожніх знаків.

Влаштування перехідних плит на мосту в селі Беньківці.

Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів.

Благоустрій та впорядкування узбіччя.

