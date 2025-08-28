Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
На дорогах Івано-Франківщини триває ремонт: які роботи ведуться

Агентство відновлення

В Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт автошляхів 

В умовах воєнного стану особливу увагу приділяють автошляхам міжнародного та національного значення, якими здійснюється перевезення важливих вантажів і транскордонна логістика.

Наразі виконуються такі роботи:

  •  Ліквідація аварійної ямковості асфальтобетоном локальними картами та пневмоструменевим методом на трьох автошляхах в області.
  •  Ремонт пошкодженого бар’єрного огородження та оновлення дорожніх знаків. 
  •  Влаштування перехідних плит на мосту в селі Беньківці.
  •  Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів.
  •  Благоустрій та впорядкування узбіччя.
Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Автор:
Ольга Опенько