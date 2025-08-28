В Україні капітально ремонтують ключові автодороги на західному кордоні

У межах спільного з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) проєкту "Розвиток Транс'європейської транспортної мережі" тривають роботи з капітального ремонту дороги Тернопіль-Львів-Рава Руська до пунктів пропуску на західному кордоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Зазначається, що проєкт має на меті поліпшення пасажирської та вантажної пропускної спроможності України та ЄС.

У межах першого траншу ЄБРР з квітня 2025 року вже тривають роботи з капітального ремонту дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська (М-09). Першопочаткова вартість робіт — 182 млн євро, проте в результаті торгів знизилася до 110 млн євро. Різницю у вартості спрямують на подальші транші.

У Мінрозвитку підкреслюють, що дорога не лише з'єднує два великі обласні центри, Тернопіль і Львів, забезпечуючи важливе сполучення між цими регіонами. Цей автошлях — один з ключових транспортних коридорів, що веде до міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Польщею та є частиною європейського маршруту E372 (Варшава - Львів).

Автошлях М-09 також є частиною Транс'європейської транспортної мережі, що підкреслює його стратегічну роль у загальноєвропейській інфраструктурі.

Відповідно до домовленостей з ЄБРР та плану реалізації проєкту, наразі завершений тендер щодо реалізації реформи практики закупівель, а тендер щодо моніторингу проєкту — на фінальній стадії відбору фіналіста.

"Успішна реалізація цього етапу відкриває нам можливість переходу до реалізації наступних етапів — використання другого і третього траншів B i C на суму 263,5 млн євро. У межах цих траншів планується капітальний ремонт трьох ділянок дороги у Рівненській області (М-06)", - зауважують у відомстві.

Там додають, що цей автошлях, який також відомий як "Київ-Чоп", є однією з найважливіших автомобільних доріг державного значення в Україні. Вона зʼєднує столицю з великими містами України і є частиною кількох міжнародних транспортних коридорів: зокрема, Е40 та Е50 французького сполучення. Пропускні пункти "Ужгород" та "Чоп", які знаходяться на шляху, сполучають Україну зі Словаччиною та Угорщиною.

Зауважимо капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне" компанія "Автомагістраль-Південь".

Також на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин у посиленому темпі триває капітальний ремонт під’їздів до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Відновлюють 1,9 км дороги на обох під’їздах.