Біля кордону з Польщею оновлюють під’їзні дороги до міжнародного пункту пропуску: що відомо

На автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин у посиленому темпі триває капітальний ремонт під’їздів до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Відновлюють 1,9 км дороги на обох під’їздах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонтні роботи

На автомобільній дорозі М-07 триває капітальний ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

На одній ділянці дорожники будують дорогу "з нуля": вже укладено два шари основи для міцного фундаменту та розпочато укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття. На іншій ділянці нижній шар асфальту готовий, облаштовано також тротуар для безпечного руху пішоходів.

Ремонт проводиться у рамках програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Мета проєкту — модернізувати стратегічно важливу транспортну артерію, забезпечити безпечні та комфортні умови для водіїв і підвищити ефективність міжнародних перевезень через один із ключових пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".