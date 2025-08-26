Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно

ремонт дорог
У границы с Польшей продолжается ремонт / Агентство восстановления

На автомобильной дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин в усиленном темпе идет капитальный ремонт подъездов к международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск". Восстанавливают 1,9 км дороги на обоих подъездах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных работах

На автомобильной дороге М-07 идет капитальный ремонт двух подъездов к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск".

На одном участке дорожники строят дорогу "с нуля": уже уложены два слоя основания для прочного фундамента и начата укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На другом участке нижний слой асфальта готов, обустроен также тротуар для безопасного движения пешеходов.

Ремонт производится в рамках программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Целью проекта является модернизация стратегически важной транспортной артерии, обеспечение безопасных и комфортных условий для водителей и повышение эффективности международных перевозок через один из ключевых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Фото 2 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно
Фото 3 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно
Фото 4 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно
Фото 5 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно
Фото 6 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно
Фото 7 — У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Ольга Опенько