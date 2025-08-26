У границы с Польшей обновляют подъездные дороги в международный пункт пропуска: что известно

На автомобильной дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин в усиленном темпе идет капитальный ремонт подъездов к международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск". Восстанавливают 1,9 км дороги на обоих подъездах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных работах

На автомобильной дороге М-07 идет капитальный ремонт двух подъездов к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск".

На одном участке дорожники строят дорогу "с нуля": уже уложены два слоя основания для прочного фундамента и начата укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На другом участке нижний слой асфальта готов, обустроен также тротуар для безопасного движения пешеходов.

Ремонт производится в рамках программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Целью проекта является модернизация стратегически важной транспортной артерии, обеспечение безопасных и комфортных условий для водителей и повышение эффективности международных перевозок через один из ключевых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".