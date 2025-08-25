В Черкасской области ремонтируют стратегически важный путь: что известно

В Черкасской области начался ремонт автомобильной дороги Т-24-09, которая является важной транспортной и стратегически логистической артерией левобережья области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт стратегической автодороги

Автомобильная дорога Т-24-09 обеспечивает движение транзитного транспорта с трассы М-03 Киев-Харьков в южном направлении и является важной транспортной и логистической артерией левобережья Черкасской области.

Из-за интенсивного движения отдельные участки дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, а в целом автодорога требует ремонта почти по всей протяженности. На указанном участке планируется восстановление около 50 тыс. м дорожного покрытия.

Служба восстановления дорог начала ремонт автодороги Т-24-09 в июне этого года. Работы проводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения, улучшения военной логистики и в ответ на обращение водителей о состоянии дороги.

Специалисты устранили аварийную ямочность горячим асфальтобетоном и струйным методом на площади около 7 тыс. м², установили дорожные знаки, провели обрезку крон деревьев и укрепили обочину.

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.