Украинская компания получила трехлетний контракт на €57,1 млн на ремонт дороги в Молдове

ремонт дороги
Украинская компания будет ремонтировать дорогу в Молдове

Украинская компания "Автомагистраль-Юг" подписала трехлетний контракт на реконструкцию дороги в Молдове. Общая стоимость контракта 57,1 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на Facebook-странице компании.

Участок находится между городами Кагул и Кантемир. Трасса R-34 проходит вдоль границы с Румынией, где находится шесть пунктов пропуска.

Отмечается, что восстановление этой дороги важно для местных общин и улучшит логистику между Молдовой и Европейским Союзом, поскольку на этом пути расположено шесть пунктов пропуска.

Генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев сообщил, что компания работает в Молдове с 2019 года и этот проект является третьим крупным контрактом в стране. По его словам, работы на объездной дороге города Вулканешты завершаются раньше запланированного срока согласно обещаниям.

В министерстве инфраструктуры Молдовы отметили, что в ближайшие три года будет реконструирована и расширена дорога, обустроены подъезды к сельхозземлям и небольшие перекрестки, построены тротуары и установлено уличное освещение.

Проект также включает строительство опорной стены, подземной дренажной системы, объединение склонов, строительство мостов. Также будет обустроена система водоотвода с помощью строительства мостов, бетонных железобетонных и канав, а также реконструируют некоторые коммунальные услуги, такие как линии электропередач, линии связи, подземные канализации, водо- и газопроводы.

Работы финансируются Европейским банком инвестиций на общую сумму 57,1 млн. евро.

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Татьяна Бессараб