Українська компанія отримала трирічний контракт на €57,1 млн на ремонт дороги в Молдові

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" підписала трирічний контракт на реконструкцію дороги в Молдові. Загальна вартість контракту 57,1 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.

Ділянка знаходиться між містами Кагул та Кантемір. Траса R-34 проходить вздовж кордону з Румунією, де знаходиться шість пунктів пропуску.

Зазначається, що відновлення цієї дороги є важливим для місцевих громад та покращить логістику між Молдовою та Європейським Союзом, оскільки на цьому шляху розташовано шість пунктів пропуску.

Генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв повідомив, що компанія працює в Молдові з 2019 року і цей проєкт є третім великим контрактом у країні. За його словами, роботи на об'їзній дорозі міста Вулканешти завершуються раніше запланованого терміну, згідно з обіцянками.

В міністерстві інфраструктури Молдови зазначили, що у найближчі три роки буде реконструйована і розширена дорога, облаштовані під'їзди до сільгоспземель і невеликі перехрестя, побудовані тротуари і встановлено вуличне освітлення.

Проєкт також охоплює будівництво опорної стіни, підземної дренажної системи, об'єднання схилів, будівництво мостів. Також буде облаштована система водовідведення за допомогою будівництва мостів, бетонних залізобетонних так і канав, а також реконструюють деякі комунальні послуги, такі як лінії електропередач, лінії зв'язку, підземні каналізації, водо- і газопроводи.

Роботи фінансуються Європейським банком інвестицій на загальну суму 57,1 млн євро.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Автор:
Тетяна Бесараб