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На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливі зміни в русі

Ягодин-Дорогуськ
На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи

З 4 серпня 2025 року, на українській стороні міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочнуться ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У зв’язку з оновленням інфраструктури можливе часткове перекриття окремих смуг руху, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв. Однак, як зазначають у митниці, зміни в організації руху не повинні суттєво вплинути на пропускну спроможність пункту пропуску.

Завершити весь запланований обсяг робіт Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планує до 30 вересня.

Водіям радять врахувати можливі зміни під час планування маршруту та, за потреби, заздалегідь його скоригувати. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску можна відстежити за допомогою інтерактивної карти Держмитслужби: https://bit.ly/3BIkNQJ.

Додамо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосін" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху. 

Автор:
Тетяна Гойденко