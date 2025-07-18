Ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею "Устилуг – Зосін" продовжили до кінця року: як планувати подорож

Строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосін" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, яка є замовником будівельних робіт, просить врахувати цей фактор при плануванні перетину кордону через зазначений пункт пропуску", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Волинська митниця фіксує суттєвий ріст трафіку легкових та нерегулярних автобусних перевезень через цей пункт пропуску. Навантаження на даній ділянці кордону пов’язане із піком подорожей у літній сезон та тривалою забороною руху легкових транспортних засобів через найближчий "Ягодин".

Митники рекомендують усім, хто має потребу у перетині українсько-польського кордону, завчасно будувати маршрут подорожі та обирати найменш завантажені пункти пропуску, оминаючи черги на виїзд з України перед Устилугом. Зорієнтуватися в ситуації допоможе спеціальна карта Держмитслужби.

Яка черга на кордоні

На пункті пропуску "Устилуг" станом на 12 годину 18 липня у черзі на виїзд було 125 легкових авто та 2 вантажних до 7,5 тонн. У цей же час на пункту пропуску "Зосин" у черзі на в‘їзд до України перебували 10 легкових автівок та 10 вантажних.

Нагадаємо, 9 липня Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про зміни в порядку реєстрації автобусів у системі "єЧерга" на одному з найзавантаженіших пунктів пропуску з Польщею — "Шегині – Медика".