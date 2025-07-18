Ремонт пункта пропуска на границе с Польшей "Устилуг – Зосин" продлили до конца года: как планировать путешествие

Сроки ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, которая является заказчиком строительных работ, просит учесть этот фактор при планировании пересечения границы через указанный пункт пропуска", - говорится в сообщении ГНСУ.

Волынская таможня фиксирует существенный рост трафика легковых и нерегулярных автобусных перевозок через пункт пропуска. Погрузка на данном участке границы связана с пиком путешествий в летний сезон и продолжительным запретом движения легковых транспортных средств через ближайший "Ягодин".

Таможенники рекомендуют всем нуждающимся в пересечении украинско-польской границы заблаговременно строить маршрут путешествия и выбирать наименее загруженные пункты пропуска, минуя очереди на выезд из Украины перед Устилугом. Сориентироваться в ситуации поможет специальная карта Гостаможслужбы.

Какая очередь на границе

На пункте пропуска "Устилуг" по состоянию на 12 часов 18 июля вчера на выезд было 125 легковых автомобилей и 2 грузовых до 7,5 тонн. В это же время на пункт в пропуске "Зосин" вчера на въезд в Украину находились 10 легковых автомобилей и 10 грузовых.

Напомним, 9 июля Министерство развития общин и территорий Украины сообщило об изменениях в порядке регистрации автобусов в системе "Евчера" на одном из самых загруженных пунктов пропуска с Польшей - "Шегини - Медика".