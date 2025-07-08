Пересечение границы с Румынией: пункт пропуска "Дяковцы — Раковец" временно открыт для автобусов

Крупногабаритные пассажирские автобусы смогут пересекать украинско-румынскую границу через пункт пропуска "Дяковцы — Раковец". Временное решение принято из-за роста пассажиропотока в летний сезон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Новые возможности пересечения границы

Автобусы большой емкости с 9 июля по 30 сентября смогут пересекать пункт пропуска "Дьяковцы – Раковец" на границе между Украиной и Румынией. Такое решение было принято в связи с ростом пассажиропотока в летний период.

Договоренность достигнута между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством транспорта Румынии.

Ранее движение автобусов через этот пункт было ограничено из-за инфраструктурных особенностей на румынской стороне. Благодаря двусторонним переговорам удалось временно решить эту проблему.

Для выезда из Украины через пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец" необходимо предварительно зарегистрироваться в электронной системе есть Черга по ссылке.

Въезд в Украину через этот пункт осуществляется без предварительной записи.

Напомним, "Дяковцы – Раковец" – новый круглосуточный пункт пропуска, открытый в 2023 году. Теперь им могут пользоваться пешеходы, легковые автомобили и грузовики массой до 7,5 тонн.

"Евчера" для автобусов

Напомним, в августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента – создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги, каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.