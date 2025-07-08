Перетин кордону з Румунією: пункт пропуску "Дяківці – Раковець" тимчасово відкрито для автобусів

Великогабаритні пасажирські автобуси зможуть перетинати українсько-румунський кордон через пункт пропуску “Дяківці – Раковець”. Тимчасове рішення ухвалено через зростання пасажиропотоку в літній сезон.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку громад та територій.

Нові можливості перетину кордону

Автобуси великої місткості з 9 липня по 30 вересня зможуть перетинати пункт пропуску "Дяківці – Раковець" на кордоні між Україною та Румунією. Таке рішення ухвалено у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період.

Домовленість досягнута між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством транспорту Румунії.

Раніше рух автобусів через цей пункт був обмежений через інфраструктурні особливості на румунській стороні. Завдяки двостороннім перемовинам вдалося тимчасово розв’язати цю проблему.

Для виїзду з України через пункт пропуску “Дяківці – Раковець” необхідно попередньо зареєструватися в електронній системі єЧерга за посиланням.

Натомість в’їзд до України через цей пункт наразі здійснюється без попереднього запису.

Нагадаємо, "Дяківці – Раковець" - новий цілодобовий пункт пропуску, відкритий у 2023 році. Наразі ним можуть користуватися пішоходи, легкові автомобілі та вантажівки масою до 7,5 тонн.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.