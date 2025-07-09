Изменения в "єЧерга": КПП "Шегини — Медика" временно доступен только для регулярных автобусов

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило об изменениях в порядке регистрации автобусов в системе "єЧерга" на одном из самых загруженных пунктов пропуска с Польшей — "Шегини — Медика".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

С 00:00 10 июля 2025 через перегрузки и длительные очереди на этом направлении разрешено регистрироваться только автобусам, которые курсируют по регулярным маршрутам.

Нерегулярные маршруты временно не смогут пройти регистрацию для выезда через "Шегини".

Такое решение было принято в рамках Координационного штаба по функционированию системы "єЧерга". В июне очереди автобусов на "Шегинях" достигали 10 часов, что вызвало значительные неудобства для пассажиров.

Альтернативный маршрут

Альтернативным маршрутом для нерегулярных перевозок определен новый пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", работающий в режиме скоординированного контроля с польской стороной.

Его пропускная способность составляет до 50 автобусов на ежесуточный выезд, однако в июне им воспользовались лишь 80 автобусов за весь месяц — то есть реальный резерв пропускной способности остается высоким.

Министерство подчеркивает, что перевозчики не обязаны использовать исключительно "Нижанковичи — Мальховичи" для нерегулярных маршрутов — можно выбрать и другие пункты пропуска, где доступна регистрация. Изменения касаются только выезда из Украины. Для въезда как регулярных, так и нерегулярных маршрутов ограничения не введены.

Решение будет действовать до нормализации ситуации на пункте "Шегини — Медика"

Добавим, что "еЧерга" охватывает весь лицензированный транспорт — грузовые автомобили и автобусы — и действует на всех пунктах пропуска Украины. Кроме того, недавно в системе появились новые типы очередей.