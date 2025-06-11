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В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей

пересечение границы
Система охватывает весь лицензированный транспорт

Система электронной очереди "еЧерга" для пересечения государственной границы продолжает совершенствоваться. Она охватывает весь лицензированный транспорт — грузовые автомобили и автобусы — и действует по всем пунктам пропуска Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Цель инициативы обеспечить водителям возможность заранее планировать поездки, избегать физических очередей и уменьшать нагрузку на пограничную инфраструктуру.

Недавно команда проекта обновила названия очередей в системе, чтобы сделать их более понятными пользователям. Новые обозначения позволяют быстрее найти нужный маршрут и избежать путаницы, особенно при регистрации грузовиков с разной массой.

Обновления должны сделать пользование сервисом более простым и интуитивно понятным.

Фото 2 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 3 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 4 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 5 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 6 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 7 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 8 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 9 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей
Фото 10 — В системе "еЧерга" появились новые типы очередей: что изменится для водителей

Обновленные названия очередей уже доступны в разделе "Загруженность" на официальном сайте "еЧерга". Также для удобства водителей подготовили отдельный документ со всеми типами очередей, доступных для онлайн регистрации.

Проект реализуется Министерством развития общин и территорий по партнерству с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезопасностью, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной и пограничной службами.

Добавим, в конце мая с момента запуска системы "еЧерга" было зафиксировано 2 миллиона пересечений границы по онлайн-записи. В частности, грузовики пересекли границу почти в 1 миллион 765 тысяч раз, автобусы – более 235 тысяч.

Автор:
Татьяна Гойденко