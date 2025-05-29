"єЧерга": зафіксовано 2 мільйони перетинів кордону за записом

З часу запуску системи “єЧерга” зафіксовано 2 мільйони перетинів кордону за онлайн-записом. Зокрема, вантажівки перетнули кордон майже 1 мільйон 765 тисяч разів, автобуси – понад 235 тисяч.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

У відомстві нагадують, що вперше "єЧерга" була запущена у грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів.

Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску і є обов’язковою для ліцензованого транспорту (вантажівок та автобусів).

Де найбільше перетинів кордону за записом

За цей час найбільше виїздів відбулось через пункти пропуску з Польщею – близько 1 мільйон 100 тисяч. Кордон з Румунією за записом перетнули понад 370 тисяч вантажівок та автобусів, Молдовою – 234 тисячі, Угорщиною – 182 тисячі, Словаччиною – 109 тисяч.

До топ-5 пунктів пропуску з найбільшою кількістю перетинів кордону вантажівками на виїзд з України входить:

“Ягодин – Дорогуськ” – 290 тисяч;

“Порубне – Сірет” – 190 тисяч;

“Чоп – Тиса” – 161 тисяча;

“Краківець – Корчова” – 139 тисяч;

“Шегині – Медика” – 128 тисяч.

Серед автобусів найбільшим попитом для перетину кордону користуються:

“Шегині – Медика” – 30 тисяч;

“Краківець – Корчова” – 27 тисяч;

“Ягодин – Дорогуськ” – 19 тисяч;

“Устилуг – Зосін” – 11,7 тисяч;

“Рава-Руська – Хребенне” – 11,6 тисяч.

Загалом, за час дії системи в ній зареєструвалось майже 138 тисяч водіїв з різних країн. Застосунок "єЧерга" був завантажений майже 94 тисячі разів.

До кінця 2025 року всі пункти пропуску на кордоні України запровадять можливість попереднього бронювання часу перетину для автобусів. На сьогодні ця функція вже доступна на переважній більшості переходів і незабаром охопить усю прикордонну інфраструктуру.