"єЧерга": зафиксировано 2 миллиона пересечений границы по записи

С момента запуска системы “єЧерга” зафиксировано 2 миллиона пересечений границы по онлайн-записи. В частности, грузовики пересекли границу почти 1 миллион 765 тысяч раз, автобусы – более 235 тысяч.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

В ведомстве напоминают, что впервые "єЧерга" была запущена в декабре 2022 года на крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск". Постепенно система масштабировалась на другие пункты пропуска для грузовиков и автобусов.

Сейчас "єЧерга" действует на всех пунктах пропуска и является обязательным для лицензированного транспорта (грузовиков и автобусов).

Где больше пересечений границы по записи

За это время больше всего выездов состоялось из-за пунктов пропуска с Польшей – около 1 миллиона 100 тысяч. Границу с Румынией по записи пересекли более 370 тысяч грузовиков и автобусов, Молдовой – 234 тысячи, Венгрией – 182 тысячи, Словакией – 109 тысяч.

В топ-5 пунктов пропуска с наибольшим количеством пересечений границы грузовиками на выезд из Украины входит:

"Ягодин — Дорогуск" — 290 тысяч;

"Порубное — Сирет" — 190 тысяч;

"Чоп — Тиса" — 161 тысяча;

"Краковец — Корчёва" — 139 тысяч;

"Шегини — Медика" — 128 тысяч.

Среди автобусов наибольшим спросом для пересечения границы пользуются:

"Шегини — Медика" — 30 тысяч;

"Краковец — Корчёва" — 27 тысяч;

"Ягодин — Дорогуск" — 19 тысяч;

"Устилуг — Зосин" — 11,7 тысяч;

"Рава-Русская — Позвоночное" — 11,6 тысяч.

Всего за время действия системы в ней зарегистрировалось почти 138 тысяч водителей из разных стран. Приложние "єЧерга" было загружено почти 94 тысячи раз.

До конца 2025 года все пункты пропуска на границе Украины введут возможность предварительного бронирования времени пересечения автобусов. На сегодняшний день эта функция уже доступна на подавляющем большинстве переходов и вскоре охватит всю пограничную инфраструктуру.