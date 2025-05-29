В правительстве назвали наиболее загруженные для пассажиров пункты пропуска

За январь-апрель 2025 через пункты пропуска со странами Европейского Союза и Молдовой из Украины выехало более 43 тыс. автобусов, больше всего – через границу с Польшей.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в комментарии "Укринформу".

Наибольшая нагрузка на пункты пропуска с Польшей

"За последние четыре месяца через пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой выехало более 43 тысяч автобусов, из них 25 тысяч — через пункты пропуска с Польшей", — отметил Деркач.

По его словам, еще 7,5 тыс. автобусов за указанный период пересекли границу с Молдовой, около 6 тыс. – с Румынией, 2,5 тыс. — со Словакией. Кроме того, более 2 тыс. автобусы воспользовались пунктами пропуска на границе с Венгрией.

Деркач констатировал, что самая большая нагрузка приходится на пункты пропуска с Польшей.

"Так сложилось, что выезд в направлении Польши пользуется наибольшим спросом среди граждан. Также эти пункты пропуска одни из самых больших по пропускной способности. Соответственно на них зарегистрировано достаточно много маршрутов. Следует учитывать, что Польша является удобным транзитным хабом для украинцев, поэтому больше выездов мы фиксируем именно на этом направлении", — отметил заместитель .

В настоящее время правительство работает над тем, чтобы верифицировать маршруты и дать возможность для слотирования на наиболее загруженных границах. Также ведутся переговоры со смежными сторонами по увеличению пропускной способности границы.

Также Министерство развития общин и территорий Украины разработало правила очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные пункты пропуска. Это поможет сократить очереди и время ожидания на границе.

До конца 2025 года все пункты пропуска на границе Украины введут возможность предварительного бронирования времени пересечения автобусов. На сегодняшний день эта функция уже доступна на подавляющем большинстве переходов и вскоре охватит всю пограничную инфраструктуру.