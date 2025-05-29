В уряді назвали найбільш завантажені для пасажирів пункти пропуску

За січень-квітень 2025 року через пункти пропуску з країнами Європейського Союзу та Молдовою з України виїхало понад 43 тис. автобусів, найбільше – через кордон із Польщею.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у коментарі "Укрінформу".

Найбільше навантаження на пункти пропуску з Польщею

“За останні чотири місяці через пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою виїхало понад 43 тисячі автобусів, з них 25 тисяч - через пункти пропуску з Польщею”, - зауважив Деркач.

За його словами, ще 7,5 тис. автобусів за вказаний період перетнули кордон із Молдовою, майже 6 тис. - з Румунією, 2,5 тис. - із Словаччиною. Крім того, понад 2 тис. автобусів скористалися пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною.

Деркач констатував, що найбільше навантаження припадає на пункти пропуску з Польщею.

“Так склалось, що виїзд у напрямку Польщі має найбільший попит серед громадян. Також ці пункти пропуску одні з найбільших за пропускною здатністю. Відповідно на них зареєстровано доволі багато маршрутів. Варто зважати на те, що Польща є зручним транзитним хабом для українців, відтак найбільше виїздів ми фіксуємо саме на цьому напрямку”, - зауважив заступник міністра.

Наразі у уряд працює над тим, щоб верифікувати маршрути та дати можливість для слотування на найбільш завантажених кордонах. Також ведуться перемовини з суміжними сторонами для збільшення пропускної здатності кордону.

Також Міністерство розвитку громад та територій України розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.

До кінця 2025 року всі пункти пропуску на кордоні України запровадять можливість попереднього бронювання часу перетину для автобусів. На сьогодні ця функція вже доступна на переважній більшості переходів і незабаром охопить усю прикордонну інфраструктуру.