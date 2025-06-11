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В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв

перетин кордону
Система охоплює весь ліцензований транспорт

Система електронної черги “єЧерга” для перетину державного кордону продовжує вдосконалюватися. Вона охоплює весь ліцензований транспорт — вантажні автомобілі та автобуси — і діє на всіх пунктах пропуску України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Мета ініціативи — забезпечити водіям можливість заздалегідь планувати поїздки, уникати фізичних черг і зменшувати навантаження на прикордонну інфраструктуру.

Нещодавно команда проєкту оновила назви черг у системі, щоб зробити їх більш зрозумілими для користувачів. Нові позначення дозволяють швидше знайти потрібний маршрут і уникнути плутанини, особливо під час реєстрації вантажівок із різною масою.

Оновлення мають зробити користування сервісом простішим та інтуїтивно зрозумілим.

Фото 2 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 3 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 4 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 5 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 6 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 7 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 8 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 9 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв
Фото 10 — В системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг: що зміниться для водіїв

Оновлені назви черг вже доступні у розділі “Завантаженість” на офіційному сайті "єЧерга". Також для зручності водіїв підготували окремий документ з усіма типами черг, доступних для онлайн-реєстрації.

Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад та територій у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною та прикордонною службами.

Додамо, в кінці травня з часу запуску системи “єЧерга” було зафіксовано 2 мільйони перетинів кордону за онлайн-записом. Зокрема, вантажівки перетнули кордон майже 1 мільйон 765 тисяч разів, автобуси – понад 235 тисяч. 

Автор:
Тетяна Гойденко